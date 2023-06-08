وزير الخارجية السعودي: ندعم التصدي لتمويل تنظيم داعش الإرهابي

قال فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، إن المملكة العربية السعودية تدعم مجموعة مكافحة تنظيم داعش، في إطار تنسيق عمل كافة الدول في التحالف للتصدى لتمويل التنظيم الإرهابي، لافتا إلى أن المملكة بحثت الإجراءات الواجب اتباعها لمجابهة الإرهاب والمليشيات المسلحة في غرب أفريقيا ودول الساحل ووسط وجنوب أفريقيا، والتي بدورها تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

التعاون والتنسيق لمجابهة التحديات

وأوضح «بن فرحان» في مؤتمر صحفي نقلته «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، أن المملكة ستششارك في مجموعة أفريقية لمواجهة تنظيم داعش، إيماناً من التحالف بأهمية التركيز على التحدي، نظراً لما يشكله من مصدر للتهديد لدول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تواجه تحديات كبيرة بسبب الإرهاب، واستشعار الجميع بالمسؤولية تجاه التعاون والتنسيق لمجابهة التحدي.

مواجهة التنظيمات الإرهابية

وأكد وزير الخارجية السعودي ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية في أفغانستان، حتى لاتصبح ملاذاً آمناً للتنظيمات الأخرى، وأنه لابد أن يتكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين في سوريا والعراق، وإجراء الإصلاحات القضائية لمحاسبة الإرهابيين.