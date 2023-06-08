وزير الخارجية السعودي: حريصون على استقرار الدول المهددة من «داعش»

أكد فيصل بن فرحان، وزير الخارجية المملكة العربية السعودية، أهمية التعاون مع الجميع من أجل دعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والقضاء على جميع أنشطته وامتداداته الإجرامية، فضلا عن مواجهة محاولاته الشيطانية في استغلال وتنجيد الأطفال والشباب.

المملكة تحرص على استقرار الدول المستغلة من قبل داعش

وأشار«فرحان»، خلال كلمته أثناء الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، إلى أن المملكة العربية السعودية تحرص على استقرار الدول التي استغل هذا التنظيم أراضيها من أجل تنفيذ مخططاته التدميرية، منها سوريا والعراق، مشيدا بجهود العراق الحاسمة وتنسيقها المستمر مع التحالف الدولي للقضاء على التنظيم.

وأوضح أنّ المملكة ساهمت في تمويل جهود إعادة الإعمار في العراق، تقديرا لجهود أخواتنا في العراق، موجها الشكر لمجموعات العمل للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهاربي على مجهوداتهم في مكافحة التنظيم ومنع انتشاره.

مواجهة مخاطر تنظيم داعش في أفريقيا

وأعلن عن انضمام المملكة العربية السعودية لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي، لمواجهة مخاطر تنظيم داعش، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة المغرب وجمهوريتي إيطاليا والنيجر، معربا عن ترحيبه بالتوجه لإنشاء مجموعة التركيز المعنية بمحافحة التنظيم داعش في أفغانستان.