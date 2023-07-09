أيمن الشيوي عضوا بلجنة التحكيم لأفلام الطلبة بمهرجان الغردقة

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، في دورته الأولى مشاركة الفنان الدكتور أيمن الشيوى، أستاذ التمثيل بأكاديمية الفنون، عضوا بلجنة التحكيم الثلاثية لأفلام الطلبة، والمقرر أن تقام في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان، كلمة الدكتور أيمن الشيوى، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة عضوا بلجنة تحكيم بمسابقة أفلام الطلاب بالمهرجان في دورته الأولى، بالإضافة إلى المشاركة في بعض ورش التمثيل المقامة على هامش الفعاليات.

معلومات عن أيمن الشيوي

يُشار إلى أن الدكتور أيمن الشيوي، أستاذ قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، يشغل منصب مدير المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح.

من جانبه، أكد الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، أهمية أن صقل الموهبة بالدراسة، مشيرا إلى أن المستفيد من تحقيق هذه المعادلة هو المحب لفن التمثيل.

ووعد الباسوسي بالإعلان عن عدة مفاجآت خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم دورة مميزة لمهرجان سينما الشباب المقام بمدينة الغردقة، مشيرا إلى الإعلان تباعا عن باقي أعضاء اللجنة الثلاثية لمسابقة أفلام الطلبة.

وأضاف الباسوسي، أن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية عديدة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.

ويشكل المهرجان خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة وأنه سيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستضافة العديد من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات .

عن المهرجان

والمهرجان ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، وتُقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلاب المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.