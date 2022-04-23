أيمن الشيوي عن «همام في أمستردام»: لعنة الفيلم تطاردني حتى الآن

قال الفنان أيمن الشيوي، إنه وُلد في دولة الصومال، إذ كان والده من رجال الأزهر الشريف، وكان يعمل رئيسًا للبعثة التعليمية في الصومال وظل بها عامين، وفي أثناء تلك الفترة وُلد في تلك الدولة، موضحًا أنه دائما ما يُفضل التمثيل العقلي وليس الانفعالي، رغم أن التمثيل العقلي صعب للغاية، كونه يتضمن كيفية توصيل الفكرة كاملة للمشاهد.

دوري كمواطن إسرائيلي سبب لي مشاكل عديدة في حياتي

وعن دوره في فيلم «همام في أمستردام»، وصف «الشيوي»، خلال حواره في برنامج «نص الحدوتة»، مع الإعلامية شيرين سليمان، على شاشة «سي بي سي»، دوره بـ «اللعنة»، إذ جسد دور مواطن إسرائيلي، إذ سبب له هذا الدور مشاكل عديدة في حياته، كما أن البعض أخذوا منه موقفا، وهناك آخرون ظنوا بالفعل أنه إسرائيلي أو أجنبي وليس مصريًا، رغم أنه مصريًا وفلاح ابن فلاح، على حد وصفه، وتربى في قرية بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، «شخصية يودا اليهودي كانت بمثابة لعنة ظلت تطاردني، وتعرضت لشتائم كتير».

والدتي غضبت مني بسبب دوري في فيلم همام في أمستردام

وأوضح الفنان أن والدته غضبت منه كثيرًا بسبب دوري في فيلم همام في أمستردام، واندهشت على موافقته بتجسيد هذا الدور، كما أنه كان يتلقى السباب في الشارع دون مبرر من البعض، كما أنه أثناء تواجده في العاصمة الإيطالية روما، وأثناء استقلاله مترو الأنفاق، جاء أحد الأشخاص «لاقيته بيخبط على ظهري، وهو كان شخص ضخم جدا وجزائري، قالي إنت اللي عملت دور يهودي؟ بتعمل دور يهودي ليه؟ بصراحة أنا خوفت منه عشان كان جسمه ضخم للغاية».

أحمد السقا وراء ترشيحي للعمل

وعن الشخص الذي رشحه للدور، أكد أن الفنان أحمد السقا قام بترشيحه للدور، إذ كان السقا يسبقه بدفعتين في المعهد، وكذلك أحمد حلمي ورامز جلال ومجدي كامل، وقام السقا بترشيحه للعمل وطلب منه الذهاب لمكتب المخرج القدير شريف عرفه وبالفعل تم منحه هذا الدور.