أيمن الشيوي مديرا للمسرح القومي

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور أيمن الشيوي، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون للعمل مديرًا للمسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، خلفًا للفنان إيهاب فهمي.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للفنان إيهاب فهمي، على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسؤولية المسرح القومي.

معلومات عن أيمن الشيوي

يُذكر أن الدكتور أيمن الشيوي، من مواليد محافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون عام 1986م، كما حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1991، وحصل على دبلوم الدراسات العليا من قسم الإخراج الدرامي بتقدير عام جيد جدا عام 1993، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه.

وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية والتليفزيونية والسينمائية، وأبرزها «الملك لير، همام في أمستردام، الخواجة عبد القادر، شيخ العرب همام، آخر ملوك الصعيد، النهاية، قابيل»، وغيرها من الأعمال، كما عمل مخرجا بالتليفزيون المصري ثم بقطاع الإنتاج الدرامي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما عمل مصورا ومخرجا للأفلام التسجيلية بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما عمل عميدًا لكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والمُشرف العام على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية عام 2011، وعضوًا للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة 2012.

وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية، وحصل على الكثير من الجوائز؛ منها «جائزة مهرجان سيراكوزا ومهرجان سيشيليا المسرحي بإيطاليا».