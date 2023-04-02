أيمن الشيوي: أظهرت أهم أبعاد شخصية نابليون في سره الباتع.. وسعيد بردود الفعل

أبدى الفنان أيمن الشيوي سعادته من ردود الفعل الجيدة على أدائه لشخصية نابليون بونابرت في مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف، داخل السباق الدرامي الرمضاني.

نابليون أحب مصر ثم تغيرت أحواله

وقال خلال استضافته في برنامج «الإبداع في مصر» مع الإعلامية مي حامد على شاشة «إكسترا نيوز»، إنه استفاد من كل الزملاء الذين قدموا الدور قبله، إضافة إلى الطرح الذي طرحه السيناريو، بأن نابليون أحب مصر ثم تغيرت أحواله وبدأ في التعامل بالعنف.

وأوضح أن نابليون أوصى جنوده في البداية بالتعامل برفق وود مع الشعب المصري، وبعد أن لقي مقاومة قوية وطال الوقت دون أن يحقق أهدافه لجأ إلى العنف.

استمالة الشيوخ والقادة الطبيعيين

ولفت الشيوي إلى أن نابليون كان شخصية سياسية بارعة، وكان ذكيا في التسلل إلى الشعب المصري عبر مداخله، عن طريق استمالة الشيوخ والقادة الطبيعيين في المجتمع، ووعود الناس بأنه جاء إلى مصر ليطور مصر ومعه علماء ومتخصصون في كل المجالات.