أستاذ مناعة لـ«قناة الناس»: الإفراط في المسكنات يدمر الكلى

حذرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، من الأضرار العديدة لتناول المسكنات بدون الرجوع لطبيب مختص، موضحة أضرارها مثل التأثير على أداء وظائف الكلى عند الإنسان لأنها تندرج تحت بند الأدوية التي تنقلب إلى سم بالجسم عند الإفراط في استخدامها.

الشريف: أغلب المسكنات يتخلص منها الجسم عن طريق الكلى

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت»، من تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أن معظم المسكنات من الأدوية التي يتم التخلص منها عن طريق الكلى، وبالتالي تتسبب في القضاء على الخلايا أو وحدات بناء الكلى «تأثر شديد ومستدام وحتى مع توقف المسكن سيستمر الضرر».

الألم هو استغاثة الجسم بوجود مشكلة صحية

وتابعت أستاذة المناعة بجامعة الأزهر، «الألم في حد ذاته ليس خطرا ومحاولة إخفائه ليست صحية، طالما لم يتم علاج المرض المتسبب في هذا العرض.. الألم استغاثة من الجسم وتنبيه بوجود مشكلة تستدعي العلاج والسير على المسار الصحيح بمعرفة سببه».