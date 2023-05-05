نصائح يجب اتباعها عند استخدام المسكنات حتى لا تدمر صحتك

عند الشعور بألم في أي جزء من الجسم يلجأ الكثيرون إلى تناول المسكنات، والتي يكون لها أضرار سلبية على المدى البعيد، وهو ماحذرت من الاعتياد عليه وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.

ونصحت وزارة الصحة، في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتوخي الحذر عند استخدام المسكنات.

نصائح عند استخدام المسكنات

ضرورة استخدام المسكنات بحرص، واستشارة الصيدلي بشأن الاستخدام الأمثل للدواء.

يجب قراءة نشرة الدواء والتوجيهات قبل تناول المسكن.

من الضروري قراءء الآثار الجانبية أو التفاعلات مع الأدوية الأخرى وتحذيرات تناول الدواء والآثار الجانبية المتوقع حدوثها حتى يكون الشخص على علم بمحتويات الدواء وأضرارها له قبل تناولها.

أخبر طبيبك عن الأدوية المسكنة التي تتناولها.

ابتعد عن أخذ جرعة زائدة عن الموصى بها.

لا تتناول أكثر من نوع من الأدوية.

تأكد من قراءة الملصقات عند شراء المسكنات بدون وصفة طبية مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين.

أضرار المسكنات

وقالت هيئة الدواء المصرية، في بيان لها، إن الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) قد يسبب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، ويمكن أن يحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.