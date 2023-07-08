جمال شعبان يحذر من تناول المسكنات لعلاج الصداع: يجب علاج أسبابه

حذر الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب وعميد معهد القلب الأسبق من خطورة تناول المسكنات لعلاج الصداع ، مشددًا على أنه عرض لمرض وليس مرضًا في حد ذاته، مطالبًا بالبحث عن سببه وعلاجه.

أسباب متعددة للصداع

وأوضح شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أن الصداع قد يكون بسبب مشكلة في العين أو الأنف أو الجيوب الأنفية والأسنان أو الرقبة أو المخ أو ارتفاع ضغط الدم، لافتًا أن أسباب الصداع كثيرة جدًا وأن من الأسباب النادرة للصداع عند النساء ضعف الشرايين التاجية.

وأكد الدكتور جمال شعبان أن الأبحاث الحديثة توصلت إلى أن النساء اللاتي يشتكين من الصداع النصفي قد يكن عرضة للإصابة مستقبلًا بأزمات القلب.

وأشار إلى أن الإنسان قد يصاب بالصداع من عموم الحياة والضوضاء لكنها تكون مرة وليس بشكل يومي محذرًا من تناول المسكنات ممن يعانوا الصداع بشكل يومي وضرورة البحث عن سبب الصداع وعلاجه.