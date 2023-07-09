«عبد الغفار»: 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة ضمن «100 يوم صحة» في 15 يوما

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن عبء الكشف والعلاج مرتفع، لذا فإن مبادرة «100 يوم صحة» مهمة للغاية لتخفيف العبء عن السكان حتى القادرين.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، قال «عبد الغفار» إنه خلال 15 يومًا من انطلاق حملة 100 يوم صحة، صدرت قرارات علاج على نفقة الدولة لـ94 ألف مواطن.

وزير الصحة: فحص 5.2 مليون مواطن خلال 15 يوما

وأضاف أن 5.213 مليون مواطن خضعوا للفحص في 15 يوما، بواقع 440 ألف فحص يوميا، واستهدفت الحملة القرى الأكثر احتياجا، وتقدم التقارير إلى الرئيس كل أسبوع.

وأوضح أن الجديد في مبادرة 100 يوم صحة، نقل أسطول كبير من العيادات المتنقلة وقوافل العلاج إلى الشوارع والتجمعات على مسافة قريبة من المواطنين لإنجاز المبادرة، مردفا: «نحن لا ننتظر انتقال المواطنين إلى المستشفيات، بل نصل من خلال وحدات متنقلة ونعمل مع المحافظين في جميع مناطق مصر».

وزير الصحة: كل جنيه تنفقه الدولة يوفر 15 حال اكتشاف المرض في وقت متأخر

وأكد أن كل جنيه تنفقه الدولة على الكشف المبكر يوفر 15 جنيها، في حال اكتشاف تلك الأمراض في وقت متأخر.