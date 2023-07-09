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خالد عبدالغفار: ميزانية وزارة الصحة تضاعفت 700% منذ 2014

كتب:

محمد عزالدين
07:32 م | الأحد 09 يوليو 2023
الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار

أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة تعمل وفق الموارد المتاحة، وأن الفرق الطبية تعمل عشر مرات أكثر من المعتاد لتحويل السعة المتاحة إلى نتائج ملموسة على الأرض، وقال إنه يبذل جهدا أكبر ليحدث فرقا في صحة المواطنين.

زيادة ميزانية الصحة 700%

وفي اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدى البلد»، أشار عبد الغفار، إلى زيادة ميزانية الصحة 700٪ مقارنة بعام 2014. 

الدولة لا تبخل على مشروعات الصحة

وأكد أن «الدولة لا تبخل على مشروعات الصحة مثل أي مشروع قومي آخر»، لافتًا إلى أن 2.6 مليون طفل تم مناظرتهم بالنسبة لملف التطعيمات.

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