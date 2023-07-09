«الصحة» تعلن حاجاتها لموظفين جدد.. اعرف طريقة التقديم

أعلن قطاع المؤسسة العلاجية التابع لوزارة الصحة والسكان عن حاجته لموظفين جدد لشغل بعض الوظائف عن طريق الانتداب أو التعاقد، والتي تتوع بين قيادات للعمل في إدارة مستشفيات، إضافة إلى أخصائيين ووظائف في الإدارات المختلفة.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في قطاع المؤسسة العلاجية التابع لوزارة الصحة والسكان، على هذا النحو:

وظائف قطاع المؤسسة العلاجية

وتنوعت وظائف قطاع المؤسسة العلاجية على هذا النحو:

1- وظيفة مديري مستشفيات

2- وظيفة نواب مدير مستشفيات.

3- وظيفة أخصائي جودة.

4- وظيفة أخصائي مكافحة عدوى.

5- وظيفة أخصائي صيدلة إكلينيكية.

6- وظيفة مدير مالي.

7- وظيفة مدير إداري.

8- وظيفة أخصائي نظم ومعلومات.

وأوضحت الصحة والسكان أنّ الوظائف متاحة في مستشفياتها بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وللراغبين في العمل يرجي إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بقطاع المؤسسة العلاجية elmosasaellagia@gmail.com.

مستشفيات قطاع المؤسسة العلاجية بالقاهرة

ويضم قطاع المؤسسة العلاجية عدد من المستشفيات داخل محافظة القاهرة وهي:

- مستشفى هليوبوليس، وعنوانها 1 شارع الحجاز ميدان هليوبوليس مصر الجديدة.

- مستشفى مبرة المعادي، وعنوانها 6 شارع ثكنات المعادي.

- مستشفى مبرة مصر القديمة، وعنوانها 37 سارع أبو سيفين مصر القديمة.

- مستشفى القبطي، وعنوانها 175 شارع رمسيس.

- مستشفى الإصلاح الإسلامي، وعنوانها 18 شارع جذيرة بدران في شبرا.