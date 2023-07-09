سالي سالم عبر «قناة الناس»: التعامل بلطف يحد من القلق ويحسن الصحة النفسية

قالت الإعلامية سالي سالم، إنَّ هناك دراسة طبية حديثة بينت تأثير التعامل اللطيف على صحة الإنسان، مشيرة إلى أن نتائجها أكدت أن الكلمات والأفعال اللطيفة العفوية تعزز الصحة النفسية والمناعة الجسدية وتقلل عوارض الاكتئاب.

«سالم»: التعامل بلطف يحد من القلق ويحسن الضغط المرتفع

وأضافت «سالم» خلال تقديمها برنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الدراسة أجريت على مجموعة تعاني القلق الزائد والضغط المرتفع وجرى تقسيمها على مجموعتين، كلاهما جرى إعطاؤه مبلغًا ماليًا كبيرًا ليتم توجيه المجموعة الأولى بإنفاق المال على ملذاتهم ورغباتهم، وفي المقابل توجهت المجموعة الثانية إلى إنفاق المال لإمتاع الآخرين من خلال تصرفات وأفعال عفوية لطيفة.

مساعدة الآخرين ونتائجها الإيجابية على الصحة

وتابعت سالي سالم: «استغرقت الدراسة 6 أشهر وأتت بنتائج مذهلة حيث لم تتحسن الصحة النفسية والجسدية للمجموعة الأولى التي أنفقت المال لمتعتها الشخصية، بينما جاءت نتائج المجموعة الثانية التي أنفقت المال على الغير وساعدت الآخرين بلطف إيجابية وتحسنت صحتهم النفسية بشكل كبير خاصةً مشكلات القلق والضغط».