شوبير: محمود البنا الأقرب لإدارة لقاء القمة.. وثنائي في الصورة

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن قائمة حكام القمة اقتصرت على 3 محليين، وذلك بعد أن أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي ستقام غدًا السبت، في لقاء مؤجل من الجولة 21 من الدوري المصري، إلى محمد معروف.

استبعاد محمد معروف من قائمة حكام مباراة القمة

وأضاف «شوبير» عبر برنامجه «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس 1» أنه بعد إسناد المباراة لمحمد معروف، فإنه جرى استبعاده من لقاء القمة، لتقتصر القائمة المرشحة على 3 حكام مصريين.

وأشار حارس منتخب مصر الأسبق، إلى أن محمود البنا هو المرشح الأول لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشددا على أنه صاحب الحظوظ الكبرى، بينما يأتي في المركز الثاني أمين عمر، وبالحظوظ ذاتها محمد عادل.

شوبير يتحدث عن إدارة مباراة القمة لحكام أجانب

وأوضح أحمد شوبير، أنه لم يصل أي خطابات لاتحاد الكرة لطلب حكام أجانب لمباراة القمة، ولم تسدد أي أموال لخزينة الاتحاد، مشيرًا إلى أن التوقيت صعب من أجل جلب حكام أجانب لإدارة حكام أجانب لإدارة المباراة.

ولفت «شوبير» إلى أن «المبلغ الذي سيتقاضاه الحكام سيكون مرتفعا، مما يصعب أيضًا تحمل أي ناد هذه القيمة، ليكون اللجوء لحكام أجانب صعبًا، ويجرى الاستقرار على حكام مصريين، على رأسهم محمود البنا».