عاجل.. أسماء الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة.. أبرزهم إبراهيم نور الدين

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الحكام المرشحين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الـ31 والمقرر إقامتها يوم 13 من يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

حكم مباراة الأهلي والزمالك

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»: «هناك أكثر من حكم قدم أداءً رائعا خلال الموسم الحالي ويستحق أن يدير مباراة الأهلي والزمالك وبالفعل القائمة موسعة هذه المرة وضمت إبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمد عادل ومحمود البنا».

وكان مصدر داخل نادي الزمالك أكد أن الإدارة تدرس تقديم طلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة النادي الأهلي مع رفض تام لإدارة الحكم المصري المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية حسب المصدر.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني ويحتاج لـ5 نقاط فقط من أجل التتويج بلقب الدوري وهذا في حال نجح الفريق السماوي في الفوز بجميع مبارياته المتبقية.