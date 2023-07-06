عاجل.. أول رد من لجنة الحكام على طلب الزمالك بشأن القمة أمام الأهلي

كشف مصدر مسؤول بلجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري القدم، عن صدمة لنادي الزمالك بشأن مباراة القمة أمام الأهلي، يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مصادر في نادي الزمالك خرجت عقب لقاء الأهلي والإسماعيلي، الذي أقيم أمس، في بطولة الدوري الممتاز، وطالبت بضرورة استقدام حكام أجانب للقاء القمة المقبل.

شروط اتحاد الكرة تمنع استقدام حكام أجانب في قمة الأهلي والزمالك

وأكد مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لـ«الوطن سبورت»، أن هناك شروطا تمنع استقدام طاقم تحكيم أجنبي في مباراة قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

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