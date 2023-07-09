أمين الفتوى يوضح لقناة الناس حقيقة حديث «لعن الله النامصة»: الناس فهتمه غلط

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكثير من الناس لديهم فهم خاطئ لحيث سيدنا النبي صلّ الله عليه وسلم، «لعن الله النامصة والمتنمصة»، موضحًا، «الناس لما بتسمع الحديث بتاخده على مفهومه العام بإن الست اللي هتيجي ناحية الحواجب هتبقى كده ملعونة».

«كمال» يوضح حقيقة اللعن في حديث النمص

وأضاف «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس» اليوم الأحد، أن «هذا ما فهمناه من الفقهاء القدماء اللي فِهموا الحديث من سيدنا النبي محمد صل الله عليه وسلم، فالحديث ليس المراد منه اللعن على الإطلاق، فالسيدة عائشة أم المؤمنين جاءت لها امرأة وقالت لها أنا باتزين لزوجي، وبشيل بعض من حواجبي، قالت لها إفعلى ولك الأجر والثواب».

وتابع: «وماذا نفعل في حديث النامصة والمتنمصة؟.. هنا شوف السيدة عائشة كانت فاهمة إن اللعن فقط للسيدة المنهية عن الزينة».

المرأة المنهية عن الزينة هي «المُتوفى عنها زوجها» في فترة العدة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «المرأة المنهية عن الزينة هي التي مات زوجها في فترة العدة، وهي فترة عبادة، وهنا ممنوعة من أنواع الزينة ومنها الأخذ من الحواجب، وكذلك المرأة التي تزيل الحواجب كاملة، أو المرأة التي تحاول فعل ذلك من أجل فتن الرجال، لكن المرأة التي تتزين لزوجها فهذا جائز وتثاب عليه».