«بحوث الزينة» يوصي بزيادة المساحات المنزرعة وإقامة معارض دائمة ونشر ثقافة اقتنائها وعمل دعاية لها

أكدت ورشة العمل التى نظمها قسم بحوث الزينة وتنسيق الحدائق بمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، مؤخراً، تحت عنوان «اقتصاديات نباتات الزينة»، على الأهمية الاقتصادية لنباتات الزينة والدور الذى يمكن أن تسهم به فى زيادة الصادرات المصرية وعائداتها من العملة الصعبة.

«عبدالله»: يجب تشجيع الاستثمار في مجال زراعة وصناعة نباتات الزينة وضمّها للمشروعات القومية

وكشفت الدكتورة بشرة عبدالله، رئيسة قسم بحوث الزينة وتنسيق الحدائق، أن من بين التوصيات التى خرجت بها الورشة، زيادة المساحة المنزرعة من نباتات الزينة، وتشجيع الاستثمار فى مجال زراعة وصناعة نباتات الزينة وضم نباتات الزينة للمشروعات القومية.

وشملت التوصيات كذلك، حسبما أشارت رئيسة قسم بحوث الزينة، دراسة السوق الخارجية وعمل دعاية كافية للزهور والنباتات المصرية فى الأسواق الخارجية وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى المصرية بالخارج فى هذا الصدد.

وبالإضافة إلى ما سبق، أكد الخبراء المشاركون فى ورشة العمل، ضرورة تسهيل إجراءات التصدير وتنظيم اجتماعات مستمرة لمعرفة المشكلات التى يقابلها المُصدّرون والعمل على حلها، جنباً إلى جنب مع اقتراح عمل أسواق دائمة وبورصة زهور واتحاد منتجين لزيادة الاستثمار فى هذا المجال وزيادة الصادرات من المنتجات المصرية منه.

وفى السياق نفسه، حثّت التوصيات الباحثين فى المراكز البحثية والجامعات على إجراء أبحاث تطبيقية لإنتاج نباتات زينة ذات جودة عالية تصلح للتصدير إلى الخارج، واتباع الأساليب الحديثة لمعاملات ما بعد الحصاد للحفاظ على الجودة لحين تصديرها إلى الخارج.

وتضمّنت التوصيات كذلك: ضرورة نشر ثقافة اقتناء نباتات الزينة وإبرازها كثروة قومية، واستمرار عقد الندوات العلمية وورش العمل فى هذا المجال للتعريف بنباتات الزينة وتوضيح أهميتها فى جميع المجالات، خاصة الناحية الاقتصادية، وإقامة المعارض على مدار العام وتوفيرها فى جميع المدن والمحافظات.

وأكدت الدكتورة «بشرة» أن «نباتات الزينة» تعتبر «صناعة وزراعة» ويفترض إنشاء مصانع بالقرب من المناطق التى ستُخصّص لزراعة نباتات الزينة، كما هو الحال بالنسبة للياسمين، الذى يمكن إقامة مصانع للعطور بجوار المساحات المخصّصة لزراعته.

ولفتت رئيسة قسم بحوث الزينة وتنسيق الحدائق إلى أن التوسّع فى زراعة نباتات الزينة من شأنه أن يستوعب أعداداً كبيرة من العمالة، حيث إن طن نباتات الزينة يحتاج إلى نحو 850 عاملاً من أجل إنتاجه، بعكس المحاصيل الأخرى التى تتطلب عدداً قليلاً من العمالة. وأشارت إلى أنه يجرى الآن إعداد كتاب بعنوان «المعايير القياسية لنبات الزينة»، وهو الأمر الذى سيلعب دوراً فى تحديد المواصفات التصديرية لنباتات الزينة وتسهيل عملية تصديرها.