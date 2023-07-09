وزيرا الزراعة والتنمية المحلية: توفير السلع بأسعار مخفضة في جميع المحافظات

التقى اليوم، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة التنمية المحلية في مدينة العلمين الجديدة.

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يتابعان رفع كفاءة منافذ توزيع السلع الغذائية للمواطنين

وشهد اللقاء، متابعة بعض الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين وفي مقدمتها ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية، ووقف التعديات عليها، وكذلك آليات متابعة رفع كفاءة منافذ توزيع السلع الغذائية للمواطنين، وشدد الوزيران على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات.

لقاء القصير وآمنة، تطرق أيضا إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأجهزة مديريات الزراعة والتنمية المحلية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل الفوري مع أي محاولات للاعتداء على الرقعة الزراعية.

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يبحثان توفير السلع بأسعار مخفضة

الوزيران بحثا كذلك توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات سواء من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة عبر مبادرة وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهالينا»، وذلك الغلاء عن كاهل المواطنين في إطار مبادرة الرئيس السيسي «معا لمحاربة الغلاء»، وكذا مبادرات وزارة التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة مناسبة وعلى رأسها مبادرة سند الخير.

وأكد الوزيران، استمرار التنسيق والتعاون لتذليل أي تحديات أو عقبات تواجه المشروعات والملفات التي تتعاون فيها الوزارتان بما يسهم في سرعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.