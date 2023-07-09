رئيس ألمانيا يدعو لعدم منع أمريكا من تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

دعا رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، لعدم منع الولايات المتحدة الأمريكية من تزويد كييف بقنابل عنقودية رغم معارضة بلاده الرسمية، وجاء هذا بعد تقرير صادر عن البيت الأبيض يوضح أن أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية في أزمتها ضد روسيا مع الإفصاح عن القرار الفصل في هذا الأمر بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأحد.

ما هي القنابل العنقوية؟

وتعمل القنابل العنقوية على توزيع عدد كبير جدا من النقابل الصغيرة من الصاروخ العادي وتنطلق في مختلف أنحاء المكان الذي تنزل فيه، وتوجد نسبة من هذه القنابل لا تنفجر بمجرد وقوعها ويطلق عليها اسم القنابل الفاشلة، وقد تنفجر في وقت آخر وتتسبب في إصابات فادحة.