«المنشآت الفندقية»: ألمانيا.. أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال 6 أشهر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المانيا احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتا إلى أن عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أعلى من الذين زاروها خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية.

زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال النصف الثاني من 2023

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك زيادة إجمالية في أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى وجود زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من عدة دول أبرزها روسيا وبريطانيا وإيطاليا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري زيادة مطردة في أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم.

أعداد السياح هذا العام قد تتجاوز الـ15 مليون سائح

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه وفقا لمعدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر وحجم الطلب على القدوم إليها فإنه من المتوقع أن تتجاوز أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية هذا العام حاجز الـ15 مليون سائح ليكون عام 2023 هو أعلى الأعوام على الإطلاق من حيث أعداد السياح الوافدين لمصر وأيضا من حيث الإيرادات المحققة.