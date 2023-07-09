لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ19.. والجمهور: «العمر كله سوا»

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بعيد زواجها الـ19 من محمد عبد المنصف، التي تحل اليوم الأحد، إذ نشرت صورة تجمعها بزوجها خلال حفل الزفاف، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت عليها: «الذكرى الـ19 يا حبيبي».

الجمهور يهنئ لقاء الخميسي بعيد زواجها

وتفاعل قطاع كبير من الجمهور مع منشور لقاء الخميسي، موجهين لها التهنئة بتلك الذكرى، وقال أحدهم: «يا رب العمر كله في سعادة وهنا»، فيما قال آخر: «كل سنة وأنتم طيبين يا نجمة وعقبال العمر كله ويخليكم لبعض ويحفظكم ويباركلكم في حياتكم وأولادكم».

وهنأ أحد المتابعين، الفنانة لقاء الخميسي، قائلًا: «كل سنة وأنتم طيبين وربنا يخليكم لبعض ويسعدكم ويفرحكم كمان وكمان»، فيما قال آخر: « يا رب يا فنانة.. معقول أنتى متجوزة بقالك 19 سنة.. ده اللي يشوفك دلوقتي يقول أنتي لسه عروسة».

لقاء الخميس تطرح يلا نفرح قريبا

وتستعد لقاء الخميسي، للعودة إلى الغناء خلال الفترة القليلة المُقبلة، إذ انتهت من تسجيل أغنية مؤخرًا، ومن المُقرر طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال الفترة المقبلة، وتحمل اسم «يلا نفرح»، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سام اميل.