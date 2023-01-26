لقاء الخميسي ومي كساب أول الحضور في عزاء والد الفنانة مي فاروق (صور)

وصلت المطربة مي فاروق إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس لتلقي العزاء في والدها فاروق إبراهيم عطوة، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، داخل أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.

وحرص على حضور العزاء كل من لقاء الخميسي ومي كساب وصبري فواز والمخرج خالد جلال، لدعمها والشد من أزرها في مصابها الجلل.

مي فاروق تعلن وفاة والدها عبر السوشيال ميديا

وأعلنت مي فاروق نبأ الوفاة، صباح أمس الأربعاء، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعت متابعيها بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة.

تشييع جنازة والد مي فاروق من مسجد الحصري بأكتوبر

وشُيعت جنازة والد المطربة من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث دخلت مي فاروق في نوبة بكاء شديدة حزنا على والدها، وطالبت المصورين بعدم التقاط أي صور لها خلال الجنازة.