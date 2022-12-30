لقاء الخميسي تستعيد ذكرياتها الفنية مع أشرف عبد الباقي

بعد سنوات من الغياب، والتمثيل مع بعضهم البعض، نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها مع الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

لقاء الخميسي وأشرف عبد الباقي قدما سويا مسلسل «راجل و6 ستات»

وظهرت لقاء الخميسي فى الصورة رفقة الفنان أشرف عبد الباقي وعلقت قائلة: «وقت طويل» نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن لقاء الخميسي وأشرف عبد الباقي قد حققا نجاحا كبيرا وقت عرض مسلسل سيت كوم «راجل و6 ستات» في الفترة من 2006 إلى عام 2010، وشارك في المسلسل نخبة من الفنانين أبرزهم سامح حسين وانتصار ومها أبو عوف وإنعام الجريتلي وسعيد طرابيك.

أجازة مفتوحة أحدث أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل «إجازة مفتوحة» من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.