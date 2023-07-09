شروط وإجراءات التقدم للأكاديمية والكليات العسكرية 2023 لخريجي الجامعات «إنفوجراف»

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، تقريرا معلوماتيا «إنفوجراف»، حول شروط وإجراءات التقديم للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة لحملة المؤهلات العليا دفعة «أكتوبر 2023».

يأتي ذلك وفق ما أعلنه الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم.

وصدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، التي تضم كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوي)، والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية) من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا «محاربين» دفعة أكتوبر 2023.