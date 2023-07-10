ساندي تكشف أسباب اختفائها عن الساحة الفنية: «ماكنش مقصود»

كشفت الفنانة ساندي، عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية طوال السنوات الأخيرة، قبل عودتها من خلال فيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني، قائلة: «غيابي عن الساحة طوال تلك المدة لم يكن مقصودًا، ووراءه تفاصيل كثيرة».

وأوضحت الفنانة ساندي، في تصريحات لـ«الوطن»: «غيابي عن الساحة الفنية، بدأ بحذف جميع حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي، وأعقب ذلك انتشار جائحة كورونا، فالموضوع كان صعبًا ومُحبطًا جدًا بالنسبة لي، كوني أحب الفن جدًا ولدي قاعدة جماهيرية، وأي مشروع أقدمه يكون بشغف رهيب جدًا، لكن كل ما تلقيته من صدمات متتالية، أثر عليّا بشكلٍ سلبي نفسيًا ومعنويًا، إلى أنّ قررت مواجهة كل ذلك والتغلب على الصدمات، من خلال دراسة علوم النفس والطاقة بشكلٍ معمق».

درست علوم النفس والطاقة بشكلٍ معمق

وأضافت: «ظلت أدرس تلك العلوم لمدة عام ونصف تقريبًا، وذلك أسهم في تحسين حالتي بشكلٍ كبير، وساعدني على تجنب المشاعر السلبية وألا أشعر الضيق والخوف تمامًا، وألا أترك الفرصة أمام أي شيء يُعطلني، حتى النجاح والفشل لم يُعدان مصدر قلق بالنسبة لي، وهذه نعمة كبيرة عليّا، ربنا أنعم عليّا بها، وهذا جعل لديّ حالة من الإصرار والشغف وأكون كالمغناطيس تجاه النجاح، والحمد لله إنّ ربنا حاوطني بعدد كبير من الأشخاص الداعمة لي، في مقدمتهم تامر حسني».

أبطال وأحداث فيلم تاج

ويُعرض للفنانة ساندي، حاليًا فيلم تاج، بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، من قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

تدور قصة فيلم تاج من خلال شخصية «سوبر هيرو» يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشكلات كثيرة بصحبة شقيقه التوأم والذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت كثيرة مليئة بالمغامرات وذلك في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال.