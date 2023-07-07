إشادات الجمهور بدور ساندي في فيلم تاج لتامر حسني: «بينكم كيميا»

إشادات عديدة نالتها الفنانة ساندي بعد مشاركتها في فيلم تاج بطولة تامر حسني الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض.

تعليقات الجمهور لساندي

وجاءت تعليقات الجمهور علي دور ساندي في فيلم تاج أمام تامر حسني كالتالي: «دخلت الفيلم النهاردة دورة حلو اوي عجبني جدا»، وعلق آخر: «الفيلم جامد كنت عاوزك تظهري من بدايته بس أتمنى يبقي ليه جزء ثاني الديو بينك وبين تامر فظيع». وقال آخر: «ايه الحلاوة دي دوري كان حلو اوي دورك حلو وجديد وفية كيميا بينك وبين تامر».

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدا لجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق و الفيلم هو الثاني لتامر حسني له مع المخرجة سارة وفيق وتدور احداث الفيلم في إطار ممزوج بين الأكشن والتشويق والخيال.