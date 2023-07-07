ساندي تنتهي من تسجيل 4 أغنيات سنجل

انتهت الفنانة ساندي من تسجيل 4 أغاني لطرح اثنين منها خلال موسم الصيف الحالي.

وقالت ساندي لـ«الوطن»: «سأكون متواجدة في هذا الصيف بشكل مميز حيث انتهيت من تسجيل 4 أغنيات سيتم طرح أغنيتين في موسم الصيف الحالي، وهذه الأغاني من كلمات وألحان عدلى مصطفى، وتعاونت من خلالها مع عدد من الموزعين منهم وسام عبد المنعم، وشريف مكاوي، وتوما، وأسامة الهندي».

ساندي في فيلم تاج

وشاركت ساندي خلال موسم عيد الأضحى المبارك مع تامر حسني في فيلم تاج والذي حقق ايرادات عاليه واحتل المراكز الاولي في شباك التذاكر

يضم فريق فيلم تاج عددا من نجوم الفن أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.