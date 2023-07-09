عاجل.. بيراميدز يكشف شرطه الوحيد لبيع وليد الكرتي للأهلي.. ومصير مصطفى فتحي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، عن شرط إدارة ناديه للموافقة على رحيل اللاعب وليد الكرتي في صفقة تبادلية إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن الأسماء التي ستدخل في الصفقة يجب أن تكون من اختيار الفريق السماوي.

وقال هاني سعيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «انتقال وليد الكرتي للأهلي في صفقة بيع مباشرة مرفوض لأنه من الأعمدة الأساسية للفريق ولكن يمكن أن يكون ذلك من خلال صفقة تبادلية بشروط معينة».

هل يدخل وليد الكرتي في صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز؟

وأضاف هاني سعيد عن فكرة بيع وليد الكرتي في صفقة تبادلية مقابل ضم محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من الأهلي قائلًا: «إذا وافقنا على الصفقة التبادلية فيجب أن يختار بيراميدز اللاعب الذي يرغب في ضمه من الأهلي وليس الأسماء التي يحددها المنافسة وهذا أهم شرط بالنسبة لنا».

وأكمل: «سنختار أبرز لاعب في الأهلي من وجهة نظرنا، لضمه من أجل الموافقة على رحيل الكرتي، ولكن لن نجري صفقة تبادلية بـ لاعبين يريد الأهلي رحيلهم».

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