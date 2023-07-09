مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مهرجان العلمين يجذب أكثر من مليون زائر

قالت ليلاس كفوزي موفدة «القاهرة الإخبارية» إلى العلمين، إن المدينة ستشهد بعد أيام انطلاق مهرجان العلمين، وهو أكبر مهرجان ترفيهي سياحي في الشرق الأوسط، ويشهده أكثر من مليون زائر.

وأضافت أن المهرجان يشمل عروضا عديدة ومسابقة للجودو والكرة الشاطئية وسباقات سيارات ولطائرات «آر سي» ومسابقات «جيت سكي» وحفلات غنائية فيها أبرز وأشهر الفنانين من الوطن العربي والعالم، وأول حفلة 21 يوليو سيحييها الفنان تامر حسني.

مراسلة القاهرة الإخبارية: شركات عالمية لتنظيم المهرجان

ولفتت إلى أن هناك شركات عالمية للتنظيم وتنظيم المهرجان حتى يخرج المهرجان على أعلى المعايير العالمية، والمدينة نفسها تضم أطول ممشى سياحي في العالم يقارب طوله ممشى مدينة الإسكندرية، وهي مدينة من مدن الجيل الرابع.