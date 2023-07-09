مصطفى كامل: مهرجان العلمين سيكون نقلة للوطن العربي والشرق الأوسط

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية وأحد أعضاء مجلس الأمناء الخاص بمهرجان العلمين، إن المهرجان سيكون نقلة للوطن العربي والشرق الأوسط.

موعد مهرجان العلمين

وأكد مصطفى كامل في تصريح لـ«الوطن»، أنه فخور بالأعمال التحضيرية التي قام بها مجلس أمناء المهرجان: «شيء مبهج ومفرح لمصر، المهرجان يستهدف أكثر من مليون زائر سياحي، وأعتقد أنه سيصل لأكثر من 2 مليون، وذلك بفضل جهود الوزراء والدولة المصرية».

وتقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.

أبرز المسابقات الموجودة بالمهرجان

وكشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، عن تفاصيل فعاليات المهرجان التي تحدث لأول مرة على أرض مصر، وعلى رأسها البطولات الرياضية والأحداث الترفيهية ومن بينها بطولة لكرة القدم الشاطئية، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، بطولة للتجديف بالإضافة إلى عروض للطائرات RC، كما يقام عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي.