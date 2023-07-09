أسباب نوبات الغضب «نفسي أم تربوي»؟.. استشاري تعديل سلوك يوضح لـ«مساء dmc»

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك، إنَّ نوبات الغضب التي قد تسيطر على الإنسان تتعدد بين النوبات الانفعالية اللحظية أو «العقل المجنون- made mind» وتُعني فقدان السيطرة على الذات في لحظة بعينها وخلالها تقوم بتصرف ثم تتساءل كيف قُمت به بمجرد انتهاء هذه النوبة من الغضب.

فرويز: الندم يسيطر على الإنسان عقب نوبات الغضب

وأضاف «فرويز» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» من تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، أنَّه في الغالب يسيطر الندم على من تتملكه نوبات الغضب من نوع «العقل المجنون» ويصنف علم النفس أنماط تلك الشخصيات بـ«الشخصية الإنفجارية»، التي يتدخل في تكوينها العامل النفسي والوراثة والتربية في الصغر ثم الخبرة الحياتية، موضحا أن مساهمة التربية بالنسبة الأكبر فهي الأساس والعامل الأهم وتساهم بـ 70 لـ80% من تشكيل الشخصية.

اضطرابات الشخصية ونوبات الغضب

وتابع استشاري الطب النفسي، بأن «هناك اضطرابات في الشخصية وأمراض توصلنا لنوبات الغضب.. والشخصية الانفجارية يتم تصنيفها ضمن أنواع اضطرابات الشخصية وتنتابه نوبات انفجار لحظية، ودوما مع شخص أضعف منه أو أقل في القدر لضمانه عدم رده عليه بنفس العنف والسكوت يجعله يتمادى في انفعاله وتربية الطفل في الصغر على احترام الكبير أو الرحمة مع الأضعف وعدم المحاسبة عن الأخطاء».