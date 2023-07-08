كيف تتخلص من الغضب؟.. باحث شرعي على قناة الناس يجيب

باحث بكبار العلماء لقناة الناس

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن النبي الكريم محمد صلّ الله عليه وسلم، علّم أتباعه كيفية مواجهة ظاهرة الغضب حال وقعوا فيها، حيث إن أي إنسان قد يقع في نوبات الغضب جراء ما يقابله من مواقف حياتية يومية.

الحجار: دي كلها أشياء طارئة على الإنسان

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه «نبي الرحمة»، على قناة الناس، أن للإنسان مواقف كثيرة قد تدفعه للدخول في نوبات من الغضب، كالفقر أو الضيق وغيرها من الأمور الأخرى: «الإنسان أحيانا بيتعصب على اللي قدامه أو بيخرج عن الحالة الطبيعية للكلام، ودي كلها أشياء طارئة على الإنسان».

وتابع: «لما يكون الغضب صفة دائمة فيك فدي مشكلة، لأن ده أصبح جزء من شخصيتك، وبتكون محتاج ترجع لهدي القرآن الكريم والنبي صلي الله عليه وسلم، مع البحث عن الأسباب التي أوقعت الشخص في حالات الغضب الكبير».