بـ70 دار نشر.. افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الأربعاء المقبل

تحدد موعد افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 1:00 ظهراً بمكتبة الإسكندرية إذ تنظم مكتبة الإسكندرية دورة هذا العام الممتدة حتى 26 يوليو الجاري بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب، ويقام المعرض في ساحة الحضارات وداخل مركز المؤتمرات.

مشاركة 70 دار نشر

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يجذب دور النشر العربية إلى جانب الاهتمام العالمي والمعرض هذا العام يشارك فيه أكثر من 70 دار نشر من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية، ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين ويتم الافتتاح الرسمي للمعرض يوم الأربعاء 12 يوليو ويستمر حتى إلى 26 يوليو 2023.‏‏

اهتمام عالمي بالمعرض

وأضاف الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية لـ«الوطن»، أن معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يحظى باهتمام عالمي لما تحمله مكتبة الإسكندرية من تاريخ كواحدة من أقدم مكتبات العالم وأشهرها على الإطلاق ويُقام المعرض في نسخته الـ18 بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية «البلازا» وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ماعدا أيام الجمعة «من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً» والدخول مجاني.