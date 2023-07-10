غرق شاب بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية.. وتكثيف البحث عنه

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه غرقًا في نطاق منطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسي الخير المتطوعين رحلة البحث عن الغريق وسرعة انتشال الجثمان.

غرق شاب في الإسكندرية

بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حالة غرق في منطقة كليوباترا، شرق المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسي الخير المتطوعين إلى موقع حالة الغرق بالشاطئ المشار إليه.

تفاصيل غرق شاب في منطقة كليوباترا

بالانتقال والفحص، تبين غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة لقي مصرعه غرقا عند نفق كليوباترا.

وبسؤال شهود العيان تبين أنه تسلل إلى البحر على الرغم من عدم وجود شاطئ في تلك المنطقة على الرغم من تحذيرات ارتفاع الأمواج أمس.

غواصو الخير يبدأون البحث صباحا

ودعا الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصي الخير بالإسكندرية، غواصي الخير وبالاخص غواصي الإسكندرية سرعة التوجه إلى منطقة الغرق للبحث عن جثمان الغريق.

وأكد المالحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجرى البحث عن الجثمان صباح اليوم، مشيرا إلى آمالهم في ظهور الجثمان سريعا.