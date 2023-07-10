بوتافوجو يعزز صدارته للدوري البرازيلي بهدفين في جريميو

فاز بوتافوجو، على جريميو، بنتيجة 2-0، في قمة الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، على ملعب أرينا دي جريميو.

وأحرز اللاعب كارلوس إدواردو دي أوليفيرا، هدف بوتافوجو، الأول في الدقيقة 74 من عمر الشوط الأول، فيما عزز زميله، كارلوس ألبرتو جوميز، تقدم فريقه قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

وبهذه النتيجة، عزز بوتافوجو من تصدره ل الدوري البرازيلي برصيد 36 نقطة، فيما تراجع جريميو إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

سانتوس يفوز على جوياس4-3

وفاز سانتوس، على جوياس، مساء امس الأحد بنتيجة 4-3، على أوربانو كالديرا في إطار الجولة ال14 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وأحرز أهداف سانتوس، ماركوس ليوناردو هدفين في الدقيقتين 16 و30 من عمر الشوط الأول، وزميله الهدف الثالث ستيفن ميندوزا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ، فيما سجل هدف جوياس، جويليرمي كوستا، في الدقيقة 40 من ضربة جزاء. وأحرز نفس اللاعب، هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 61 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار حارس سانتوس جواو باولو.

وفي الدقيقة 61، تعرض حارس مرمى سانتوس فلاديمير أورلاندو، من دكة البدلاء، على الكارت الأحمر. وفي الدقيقة 81، أحرز لاعب جوياس، جواو فيكتو ماجنا، الهدف الثالث لفريقه في مرمى سانتوس، فيما تعرض المدير الفني لسانتوس، باولو سيزار تورا، للطرد لحصوله على الكارت الأحمر، أثر اعتراضات على حكم اللقاء.د في الدقيقة 82.

ميندوزا يحرز الهدف الرابع لسانتوس من ضربة جزاء

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، أحرز ستيفن ميندوزا، الهدف الرابع لسانتوس من ضربة جزاء، احتسبها حكم اللقاء،برونو أرليو دي أروجو، بعد اللجوء إلى تقنية الفار.

وطرد حكم اللقاء، لاعب جوياس جويليرمي، أثر تدخل عنيف ضد لاعب سانتوس ستيفن ميندوزا في الدقيقة ال11 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. وخرج ميندوزا مصابًا، فيما اطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سانتوس إلى 16 نقطة في المركز ال13، فيما تجمد رصيد جوياس عند النقطة 11 بالمركز الـ17.

صعود فلومينيسي إلى المركز الرابع

وفاز فلومينينسي على إنترناسيونال بهدفين دون رد على ماراكانا، وأحرز الهدف الأول لفلومينينسي في الدقيقة 25 جيرمان كانو، فيما عزز زميله ماتيوس مارتينيلي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 80، حرم القائم الأيمن لحارس فلومينينسي فابيو ديفسون، لاعب إنترناسيونال أليماو من تسجيل هدف بخلفية. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فلومينينسي إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة،، فيما تراجع إنترناسيونال إلى المركز الـ10 برصيد 21 نقطة.

É O SEGUNDO DO FLUZÃAAAAAO! MARTINELLI COLOCA NA REDE!



PARA PRA VER QUE COMEÇOU… pic.twitter.com/7miDEerXMz — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 9, 2023

تعادل براجانتينو مع ساو باولو سلبيا

وتعادل براجانتينو مع ساو باولو، سلبيا في لقاء جمع الفريقين على ملعب نابيزاو. وشهد اللقاء إصابة لاعبي براجانتينو إدواردو سانتوس في الدقية 20 من عمر الشوط الأول وجادسوم ميمياس في الدقيقة 68 من عمر اللقاء. وارتفع رصيد براجانتينو إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما ساو باولو احتل المركز الـ8 بـ22 نقطة.

وفاز فورتاليزا على أتليتيكو باراناينسي بنتيجة 1-0 على ملعب كاستيلاو، وارز هدف اللقاء الوحيد اللاعب جلايبسون ياجو في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني.

وارتفع رصيد فورتاليزا إلى 23 نقطة ، بالمركز السابع، فيما احتل باراناينسي المركز الـ11 في جدول الدوري البرازيلي الممتاز برصيد 20 نقطة.