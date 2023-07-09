التعادل الإيجابي يخيم على قمة بالميراس وفلامنجو في الدوري البرازيلي

تعادل بالميراس مع فلامنجو، إيجابيا بنتيجة 1-1، فجر اليوم الأحد على ملعب أليانز باركي، في الجولة الـ14 من الدوري البرازيلي لكرة القدم

وأحرز هدف بالميراس الأول اللاعب دودو في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل جيورجيان دي أراسكايتا لفلامنجو، قبل 9 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بالميراس إلى 24 نقطة محتلا المركز الرابع في ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم، فيما صعد فلامنجو إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 26 نقطة.

وفي مباراة أخرى، فاز كروزيرو، على فاسكو دي جاما على ملعب ساو جانواريو بهدف دون رد، أحرزه اللاعب لويز فيليبي ماتشادو، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، أجرى فاسكو دي جاما، تبديل اضطراري بنزول جايير رودريجيز مكان مارلون جوميز بسبب الإصابة. وفي الدقيقة 82، خرج لاعب كروزيرو، كيكي، مصابا، وحل محله باولو فيتور.

تعادل كويابا مع باهيا بنتيجة 1-1

وتعادل كويابا مع باهيا، إيجابيا بنتيجة 1-1، على ملعب أرينا بانتنال وأحرز ديفيرسون سيلفا هدف كويابا الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل باهيا، عن طريق لاعب كويابا ألان بيريرا بهدف أحرزه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

QUE BATIDA! QUE GOL!

Machado abre o placar com um belíssimo gol de falta!



Premiere

#VASxCRU 0-1 #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/rL013HNgoq — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) July 8, 2023

وحقق كورينثاينز الانتصار على أتليتيكو مينيرو على ملعب مينيراو، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب روجر كروج جيديس في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفازكوريتيبا على أمريكا مينيرو بنتيجة 3-1، في لقاء جمع الفريقين على كوتو بيريرا في إطار الجولة الـ14 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، وأحرز لاعب أمريكا مينيرو، أديلسون أوليفيرا، الهدف الأول في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، فيما أحرز كوريتيبا، الهدف الأول عن طريق اللاعب مانجويرا سيفيرينو بيريرا في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء.

وسجل لاعب كوريتيبا، روبسون فرنانديز، هدف فريقه الثاني، قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقية واحدة فقط. وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أحرز لاعب كوريتيبا، فيكتور لويس، هدف فريقه الثالث في شباك أمريكا مينيرو.