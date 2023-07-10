تأهل أمريكا إلى نصف نهائي الكأس الذهبية على حساب كندا

تأهل منتخب أمريكا فجر اليوم الاثنين، إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكأس الذهبية، على حساب كندا بفوزها بضربات الترجيح 3-2، في مباراة ماراثونية شهدت أوقاتا إضافية، وإصابة الحكم المساعد.

وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 2-2، وأدار لقاء المنتخب الأمريكي بنظيره الكندي في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية، طاقم مكسيكي بقيادة ماركو أنطونيو أورتيز.

بداية الإثارة في الدقيقة 88

وأحرز هدف المنتخب الأمريكي الأول، براندون فاسكويز توليدو، في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، فيما تعادلت كندا من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد لجوءه إلى تقنية الفار، سددها اللاعب، ستيفن فيتوريا، محرزا هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الأشواط الإضافية، أحرز منتخب كندا، الهدف الثاني عن طريق اللاعب جاكوب إيفريت في الدقيقة 109، فيما أحرزت الولايات المتحجده، هدف التعادل عن طريق لاعب كندا سكوت كينيدي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 114.

وأهدر ستيفن فيتوريا وليام فريزر وتشارلز أندرياس بريم من المنتخب الكندي، فيما سجل ميلر وجاكين راسل رو.

وفي المنتخب الأمريكي، أهدر براندون فاسكويز، فيما أحرز كيد كويل وجيانلوكا بوسيو وخيسوس فيريرا

ويلتق منتخب الولايات المتحدة، بنما، التي حجزت بطاقة التأهل لقبل نهائي بطولة الكأس الذهبية على حساب العنابي القطري برباعية نظيفة، فجر أمس الأحد.

وكان الشوط الأول من مباراة الولايات المتحدة وكندا، انتهى بالتعادل السلبي، وإصابة الحكم المساعد إثر ارتطام كرة قوية في رأسه.

وتعرض الحكم المساعد لمباراة الولايات المتحدة وكندا في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية، للنزيف من أنفه، ما اضطر حكم اللقاء ماركو أنطونيو أورتيز إلى إيقاف المباراة عدة دقائق لتلقي الحكم المساعد للإسعافات.وقالت وسائل إعلام، إن الحكم يبدو أنه يعاني من ارتجاج في المخ، فيما تولى الحكم الرابع بديلا عنه.

وكان منتخب الولايات المتحدة، التقى كندا في بطولة الكأس الذهبية 2021، في دور المجموعات وانتهت بفوز اليانكيز بنتيجة 1-0، أحرزه اللاعب شاكيول مور في الدقيقة الأولى من انطلاق المباراة، وفي نسخة 2011، فازت الولايات المتحدة على كندا بنتيجة 2-0، وفي 2007، حقق اليانكيز الفوز بـ2-1.

وفي نسخة 2005، فازت الولايات المتحدة على كندا بهدفين دون رد، فيما شهدت نسخة 2002 من بطولة الكأس الذهبية، تعادلا سلبيا بين المنتخبين في قبل النهائي، فيما تغلبت الولايات المتحدة بضربات الجزاء على كندا 4-2.