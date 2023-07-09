المكسيك تتأهل إلى قبل نهائي الكأس الذهبية بالفوز على كوستاريكا

تأهلت المكسيك إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكأس الذهبية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بفوزها على كوستاريكا بنتيجة 2-0 في مباراة الدور ربع النهائي، على استاد أيه تي أند تي بأرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية

وأحرز هدف المكسيك الأول اللاعب أوربيلين بينيدا ألفارادو من ضربة جزاء في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني. وقبل نهاية اللقاء بـ3 دقائق، سجل اللاعب إريك سانشيز أوكيجودا، هدف تقدم منتخب بلاده في شباك كيفن خوسيه تشامورو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الذائع من الشوط الأول، تعرض لاعب منتخب المكسيك إدسون ألفاريز فلازكويز، تاركا أرض الملعب وحل محله رييس روميرو.

وكان منتخب بنما، حجز بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكأس الذهبية، بالفوز على منتخب قطر بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بـ4 أهداف دون رد، فجر اليوم الأحد، على استاد أيه تي أند تي.