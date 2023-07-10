مصرع مسن في حادث سير مروري بالجيزة.. وضبط المتهم في الواقعة

لقي شخص مصرعه، بعد أن صدمه ميكروباص أثناء عبور الطريق في محافظة الجيزة، ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير مباحث الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى بشارع فيصل في دائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم هاني عماد، رئيس مباحث العمرانية، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث.

القبض على السائق

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّه أثناء سير مواطن، 65 عاما، وخلال محاولته عبور الطريق، اصطدمت به سيارة ميكروباص يقودها سائق، 44 عاما، ما تسبب في مصرعه الأول في الحال، ولم يتمكن قائد الميكروباص من مفادته، وجرى التحفظ على الميكروباص وقائده، ونقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.