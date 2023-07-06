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«المجتمعات العمرانية» تحذّر من إعلانات مُضللة عن بيع فيلات في بني سويف

كتب:

أيمن حمزة
10:33 ص | الخميس 06 يوليو 2023
الإسكان تعلن : اعلانات مضللة لبيع أراضي فيلات سكنية بمدينة بني سويف الجديدة

الإسكان تعلن : اعلانات مضللة لبيع أراضي فيلات سكنية بمدينة بني سويف الجديدة

حذّرت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، المواطنين، من الإعلانات المضللة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفيد بفتح باب حجز فيلات بمساحة 400 متر مربع «مبان وحديقة»، داخل كمباوند بالحي الـ14 على طريق الجيش مباشرة على مساحة 40 فدانا داخل حدود مدينة بني سويف الجديدة، اعتبارا من 10-7-2023.

وأكدت الهيئة أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأنّ أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، حرصا من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

وتهيب الهيئة بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات، عدم القيام بأي من أنواع التصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وحال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، مشددة على أنّ أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يُعتد به من قبل الهيئة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.