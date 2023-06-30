«30 يونيو.. إرادة شعب».. إنجازات كبيرة في الإسكان والمجتمعات العمرانية

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما وثائقيا تحت عنوان «30 يونيو.. إرادة شعب»، عن إنجازات الدولة في جميع القطاعات على مدار 10 سنوات، والتي كان أبرزها ملف الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأولت القيادة السياسية أن يصل التقدم والعمران والازدهار لجميع البيوت المصرية وأبرزها تطوير المناطق العشوائية والحضر والريف، وأخيرا المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وكانت تهتم بكل المدن والقرى والنجوع الصغرى في مصر أن يصل إليها الخدمات المطلوبة مثل المياه وتطوير وتحسين جودة الطرق وغيرها من الخدمات.

مدن الجيل الرابع

وقال الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن مدن الجيل الرابع لها باع وتراث وتخطيط ، لافتا إلى أن لدى مصر مدينة الجيل الأول من عام 1977 لعام 1982 كمصدات للهجرة الداخلية مثل مدينة العاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر.

وتابع: «ومدن الجيل الثاني والثالث التي تم إنشاؤها منذ عام 1995 حتى 2010 وكانت تعد ظهيرا لمدن الجيل الأول مثل مدينة بدر وزايد، ثم مدن الجيل الرابع التي يتم إنشاؤها منذ عام 2014 حتى الآن، وهي مدن زكية في المقام الأول وتراعي جميع الأخطاء خلال الـ30 عاما السابقة مدن تراعي المساحات الخضراء، مشيرا إلى أن مصر تنشئ حاليا 22 مدينة من مدن الجيل الرابع منها العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة».

وأوضحت فريدة الشوباشي كاتبة صحفية وعضو مجلس الشيوخ، أن «الخروج من العشوائيات وتطهير مصر منها حلم تم تحقيقه من قائد تنبه للعشوائيات بشكل إنساني كمواطن مصري ومتفهم جيدًا للوطن ولاحتياجات المصريين وإنشاء إسكان اجتماعي عظيم بهذا الشكل يعطي للمواطنين إحساسا بالكرامة والأمان».