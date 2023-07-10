إصابة 12 عاملا بإعياء شديد بعد تسريب غاز في مزرعة دواجن

أصيب 12 عاملا بإعياء شديد، بسبب تسريب غاز الأمونيوم لتبريد الثلاجات أثناء عملهم في مزرعة دواجن، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

وتلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير مباحث الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغ من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بوصول 12 عاملا مصابين بإعياء شديد، بسبب تسريب غاز الأمونيوم لتبريد الثلاجات، أثناء عملهم في مجزر للدواجن، ما تسبب في إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخروجه بعد تحسن حالتهم.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.