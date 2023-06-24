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تفحم سيارة ملاكي في الشيخ زايد بسبب ماس كهربائي

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:14 م | السبت 24 يونيو 2023
حريق سيارة.. (أرشيفية)

حريق سيارة.. (أرشيفية)

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي في الشيخ زايد، وتبين أن سائق السيارة فوجئ بصعود دخان كثيف من السيارة أثناء سيرها فتوقف وحاول إخماد النيران مستخدمًا طفاية الحريق إلا أن النيران اشتعلت فيها وتسببت في تفحمها.

ماس كهربائي

وتبين من الفحص أن السيارة تعرضت لماس كهربائي أثناء سيرها ما أسهم في اشتعال النيران في وصلات الكهرباء، ومنها انتقلت النيران إلى المحرك وتسببت في تدمير السيارة.

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