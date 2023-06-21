غرق شخص في ترعة الشيخ زايد بمطروح

لقي شخص مصرعه غرقا في ترعة الشيخ زايد بمركز ومدينة الحمام شرق مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة ومباحث قسم شرطة الحمام اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث الغرق

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، اليوم الأربعاء، ضحية حادث غرق ترعة مطروح، ويدعى خيرالله عيد مفتاح عبد السلام 44 سنة من العامرية بالإسكندرية، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، ونقله إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع حادث الغرق بترعة الشيخ زايد بمحافظة مطروح، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.