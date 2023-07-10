انخفاض أسعار الطماطم في أسواق الجملة اليوم.. الكيلو بـ4.5 جنيه

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك في أسواق الجملة بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي انعكس على أسعارها في المحال وأسواق التجزئة وسط إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية.

وتستعرض «الوطن»، سعر كيلو الطماطم اليوم، وجميع أسعار الخضروات وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

كيلو فلفل رومي بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.

كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل حامي بلدي من 7 إلى 9 جنيهات.

كيلو فلفـل حامي صـوب من 7 إلى 9 جنيهات.

كيلو فلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 8 إلى 18 جنيهًا.

كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

كيلو باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

كيلو باذنجان أبيض من 2 إلى 4.5 جنيهًا.

انخفاض أسعار الطماطم اليوم في أسواق الجملة

كيلو طماطم من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو بطاطس من 5 إلى 9.5 جنيه.

كيلو بصل من 10 إلى 15 جنيها.

كيلو كوسة من 7 إلى 13 جنيهًا.

كيلو جزر دون عروش من 7 إلى 9 جنيهات.

كيلو فاصوليا من 12 إلى 16 جنيهًا.

كيلو ملوخية من 3.5 إلى 5 جنيهات.

كيلو خيار صوب من 9 إلى 11 جنيهًا.

كيلو خيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.

كيلو بامية من 16 إلى 24 جنيهًا.

كيلو قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات.

كيلو بطاطا من 4 إلى 7 جنيهات.

كيلو ثوم من 24 إلى 35 جنيهًا.

كيلو لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

كيلو بنجر من 2 إلى 4 جنيه.

كيلو خس كابوتشى من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

كرنب أحمر (الواحدة كيلو) 6.5 جنيه.