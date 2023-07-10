«شركات السياحة»: أسعار برامج العمرة في الموسم الجديد تبدأ بـ20 ألف جنيه

ينتظر آلاف المصريين، إعلان وزارة السياحة والآثار، موعد بدء رحلات العمرة للمصريين خلال العام الهجري الجديد، خاصة بعد أن أعلنت السعودية استقبال معتمري العالم، بداية من 19 يوليو الجاري.

وقال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المؤشرات تؤكد أنّ وزارة السياحة والآثار ستعلن الضوابط المنظمة للعمرة خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أنّ رحلات العمرة للمصريين قد تبدأ الشهر المقبل.

أسعار برامج العمرة أقل من الموسم الماضي

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ أسعار برامج العمرة لموسم العمرة الجديد ستبدأ من 20 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تبلغ مدته 15 يوما، موضحا أنّ سعر البرنامج أقل من نظيره في بداية الموسم الماضي، رغم ارتفاع أسعار صرف الريال السعودي حاليا، مقارنة ببداية موسم عمرة عام 1444 هجريا، مشيرا إلى أنّ العديد من شركات السياحة المصرية بدأت حاليا التسويق لبرامج العمرة خلال الفترة الأولى من الموسم الجديد.

أعداد المعتمرين المصريين لن يقل عن نصف مليون

ولفت عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّه من المتوقع أن يكون إقبال المصريين على السفر للعمرة في بداية الموسم ضعيفا، على أن يرتفع بشكل تدريجي خلال الموسم، متوقعا ألا يقل أعداد المعتمرين المصريين خلال موسم العمرة الجديد عن 500 ألف معتمر.