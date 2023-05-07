«شركات السياحة»: عدد المعتمرين المصريين تجاوز الـ500 ألف منذ أكتوبر

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة تجاوز الـ500 ألف منذ أكتوبر، وذلك لعدم وجود حد أقصى لعدد التأشيرات التي تنظمها الشركات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن سفر المعتمرين المصريين للعمرة مستمر خلال شهر شوال الجاري، وآخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من السعودية في 30 شوال الموافق 20 مايو 2023.

أسعار برامج العمرة

وأشار إلى أن غالبية المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة هذا العام اختاروا البرامج الاقتصادية، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة بدأت من 25 ألف جنيه، وجميع الرحلات«جوية».

البوابة المصرية للعمرة

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في نجاح موسم العمرة لهذا العام وعدم وجود أية مشكلات كبيرة، موضحا أن موسم العمرة للعام الجارى شهد انتهاء ظاهرة تكدس المعتمرين بالمطارات، إذ سارت الرحلات في المواعيد المحددة لها.