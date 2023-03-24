«شركات السياحة»: أعداد المعتمرين المصريين تصل 450 ألفا مع انطلاق رحلات عمرة رمضان

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر الماضي، بلغت نحو 450 ألف معتمر، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين قد تصل إلى 600 ألف معتمر بنهاية شهر رمضان الجاري.

وأضاف لـ «الوطن» أن أعداد المعتمرين المصريين خلال هذا الموسم تعتبر جيدة جدا بالقياس على حصول عشرات الالآف من المواطنين المصريين على تأشيرات إلى المملكة العربية السعودية تسمح لحامليها بأداء مناسك العمرة كتأشيرات الزيارة بجميع أنواعها وتأشيرات السياحة والفعاليات، لافتا إلى أن الأسعار الجيدة لرحلات العمرة خلال الموسم الحالي كانت من أهم الأسباب التي أدت لزيادة نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة.

أسعار برامج العمرة خلال الموسم الحالي

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة خلال العام الجاري، أقل من أسعار رحلات العمرة الموسم الماضي، الذي اقتصر خلاله سفر المواطنين للعمرة على 3 أشهر فقط هي رجب وشعبان ورمضان، لافتا إلى أن أعداد المسافرين للعمرة العام الماضي لم يتجاوز الـ 72 ألف مواطن مصري.

حجوزات كبيرة من المصريين للسفر للعمرة خلال رمضان

وأوضح أن رحلات عمرة رمضان بدأت أمس، وهناك حجوزات كبيرة من المواطنين للسفر للعمرة خلال شهر الصوم، مشيرا إلى أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان تبدأ من 45 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تصل مدتها نحو 4 أسابيع، منوها بأن أسعار برنامج العمرة فئة الـ 5 نجوم التي تبلغ مدتها نحو 10 أيام، ويجري تنظيمها خلال الثلث الأول من الشهر الكريم تبدأ من 75 ألف جنيه.