غرفة شركات السياحة تكشف أسعار عمرة رمضان 2023: أقل من العام الماضي

كشفت شركات السياحة عن أسعار عمرة رمضان 2023، موضحة أنَّها مساوية أو أقل من العام الماضي، خاصة المستوى الاقتصادي الذي يكون لمدة شهر.

بدوره، أكّد باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة - النائب السابق لمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنَّ أسعار عمرة رمضان 2023 يتراوح مستواها الاقتصادي بين 45 إلى 50 ألف جنيه، لافتًا إلى أنَّ تلك الأسعار مماثلة أو أقل من أسعار البرامج في شهر رمضان السنة الماضية.

1923 شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة هذ العام

ولفت عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنَّ المنافسة الشديدة بين شركات السياحة، والعمل على تقديم أفضل وأجود الخدمات للمعتمرين وبأقل الأسعار، كانت سببًا في أن تكون أسعار عمرة رمضان 2023 مساوية أو أقل من العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّ هناك 1923 شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة هذ العام.

200 ألف جنيه سعر عمرة «ختم القرآن»

من جهته، كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن سعر برامج العمرة مستوى الـ5 نجوم، والتي يتمّ تنظيمها خلال الثلث الأخير من شهر الصوم عمرة «ختم القرآن»، مشيرًا إلى أنَّ سعرها يصل إلى 200 ألف جنيه، لافتًا إلى أنَّ أسعار عمرة رمضان 2023 بالنسبة لبرامج الـ5 نجوم التي نظمت الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان تبدأ من 75 ألف جنيه.